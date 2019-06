Youth Project Summer Camp e Robur Summer Camp, sempre aperte le iscrizioni. Il punto del responsabile Ruggero Radice:

“Rispetto allo scorso anno, abbiamo raddoppiato la proposta. Per il 2019 abbiamo organizzato i Camp in due settimane, dal 24 al 28 giugno e dall’8 al 12 luglio. Abbiamo confermato le modalità del Camp del 2018 che ha avuto un enorme successo, i bambini e i ragazzi si sono divertiti tantissimo, le fasce d’età sono divise al mattino dal 2013 al 2008, nel pomeriggio dal 2007 al 2003. Lo staff è quello del settore giovanile della Robur, molto qualificato, oltre agli staff delle società che fanno parte del network Youth Project, in particolare del Siena Nord. Abbiamo l’obiettivo di far divertire i ragazzi e nello stesso tempo “insegnare” loro qualcosa, il nostro motto è “imparare divertendosi”. Faremo molta attenzione ai comportamenti, alla sicurezza, al divertimento e al fatto che le proposte siano adatta ai bambini con cui giochiamo”.

Tutte le info su https://robursiena.it/settore-giovanile/camp/















