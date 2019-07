Si è svolto oggi pomeriggio a Cascia, all’Hotel La Reggia, un allenamento congiunto tra i bianconeri di mister Dal Canto e l’Amandola Parrocchia, formazione di terza categoria marchigiana. 27-0 il risultato finale. Nei primi 45 minuti, sono state 12 le reti messe a segno dalla Robur: Vassallo (al 1’ con un diagonale dalla sinistra su assist di Polidori), Polidori (al 4’ con un diagonale di sinistro, all’11’ con una ribattuta dopo un intervento del portiere avversario), Cesarini (al 20’ con un sinistro ravvicinato, al 23’ con una girata al volo su cross di Polidori, al 32’ con un appoggio su passaggio di Polidori, al 34’ con un’azione personale e un destro ravvicinato, al 37’ con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, al 47’ con un destro angolato), Setola (al 21’ con una palla scagliata in area dalla destra deviata da un avversario), D’Auria (al 25’ su traversone di Vassallo, al 28’ con una conclusione all’incrocio dei pali dal limite dell’area). Nella ripresa in gol Campagnacci (al 6’ con un diagonale e all’8’ con un tiro dall’area piccola, all’11’ di sinistro su assist di Guberti, al 24’ con un destro angolato sul secondo palo, al 28’ con una conclusione a tu per tu con il portiere), Ortolini (al 9’ con una conclusione ravvicinata, al 19’ su passaggio filtrante di Guberti, al 26’ destro angolato dal limite, al 33’ su traversone di Campagnacci, al 37’ con una conclusione in diagonale), Guberti (al 12’ con un destro piazzato, al 24’ dopo uno scambio con Ortolini, al 38’ con un destro angolato, al 41’ con un tiro dal limite), Da Silva (al 34’ con Da Silva su assist di Ortolini). Nel primo tempo i bianconeri sono stati schierati con il 4-3-1-2, con Confente tra i pali, Setola, Varga, D’Ambrosio e Migliorelli in difesa, Damian, Arrigoni e Vassallo a centrocampo, D’Auria sulla trequarti alle spalle di Polidori e Cesarini. Nella ripresa squadra in campo con Ferrari tra i pali, Oukhadda, Varga, Gabbrielli, Lomolino in difesa, Da Silva, Gerli, Andreoli a centrocampo, Guberti alle spalle di Ortolini e Campagnacci.

Lavoro atletico a parte per Brumat, Romagnoli e Serrotti, indisponibile De Santis per una sindrome influenzale. Domani per i bianconeri giorno libero, la preparazione riprenderà lunedì mattina.

L’Amandola Parrocchia di mister Marcantoni nella prima frazione è scesa in campo con Giardini, Santini, Marini, Mancini, Fratini, Ippoliti N., Tuliozzi, Tidei, Miniscalco, Pazi e Ippoliti A., nella ripresa spazio anche per Capoferri, Tidei V., Tidei A., Bellesi, Annessi R., Annessi A., Uliassi, Buratti, Mori, Reali e Galiè.





