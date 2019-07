Mancano pochi giorni al doppio appuntamento con l’open day del calcio femminile della Robur Siena, in programma domenica 14 e lunedì 15 luglio al Massimo Bertoni dell’Acquacalda. L’appuntamento sarà per entrambi i giorni nel pomeriggio, alle ore 17, quando ci sarà la possibilità per tutte le ragazze che vogliono allenarsi oppure che vogliono semplicemente entrare in contatto con l’ambiente bianconero, di incontrare calciatrici già affermate nel panorama nazionale, tecnici del settore giovanile e della prima squadra della Robur. Domenica 14 luglio aprirà l’evento Cristiana Capotondi, vice presidente della Lega Pro, mentre lunedì 15 sarà presente Riana Nainggolan, calciatrice professionista e sorella di Radja, calciatore dell’Inter. Per coloro che, nell’ambito dell’open day, vogliono scendere in campo ed allenarsi è necessaria la presentazione della copia del certificato medico, la società fornirà maglietta, pantaloncini e calzettoni. Per le ragazze che si avvicineranno anche con la solamente per curiosità, saranno presenti la presidente Anna Durio e dirigenti della Robur Siena che saranno pronti a far conoscere l’ambiente bianconero. Al termine dell’iniziativa sarà offerto un aperitivo.





L’articolo Calcio femminile, si avvicina il doppio appuntamento con l’open day sembra essere il primo su Robur Siena.