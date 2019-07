I Giovanissimi Professionisti vincono il “Passalacqua”, secondo posto per l’Under 15 al “Salvischiani”

I Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli hanno vinto la 7a minicoppa “Bruno Passalacqua”, battendo in finale il Grosseto per 3-0. In rete per i bianconeri Mignani, Cervone e De Dominicis, è stato premiato come miglior difensore Scartoni, come miglior centrocampista Mignani e come capocannoniere De Dominicis (a pari merito con Trombini del Grosseto). L’Under 15 di mister Stefano Argilli invece ha perso nella finale del XIX Torneo “Mauro Salvischiani” con lo Zenith Audax: 2-1 il risultato finale, in rete per i bianconeri Mezzasoma.

















