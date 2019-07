Le parole del tecnico bianconero Alessandro Dal Canto al termine del ritiro di Cascia: “Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto due allenamenti congiunti che sono serviti un po’ per l’amalgama della squadra, è saltato quello di oggi ma alla fine abbiamo recuperato con un buon allenamento, è un bilancio positivo. La partita di Coppa Italia è un impegno importante, dobbiamo provare in tutti i modi a passare il turno, è la prima gara ufficiale e quindi nasconde un sacco di insidie, sia per il periodo della stagione che per l’avversario che incontriamo, quindi vogliamo prepararci per bene. Il calendario del campionato? Siamo contenti di fare la prima partita in casa, iniziare davanti al proprio pubblico è diverso rispetto a giocare in trasferta, gli avversari in ogni caso all’inizio della stagione sono tutti pericolosi quindi è difficile fare dei calcoli. Ci vogliamo preparare nel miglior modo possibile consapevoli che nel campionato di serie C non ci sono partite facili”.

L’articolo Il bilancio di mister Dal Canto al termine del ritiro di Cascia sembra essere il primo su Robur Siena.