Incontro staff e squadra con l’addetto agli arbitri Fabrizio Ernetti

Il ritiro di Cascia si è concluso ieri, con un incontro dell’addetto agli arbitri Fabrizio Ernetti con lo staff e la squadra. Argomento principale della riunione è stata l’illustrazione della circolare numero 1, entrata in vigore il 1° luglio scorso e già applicata ai Mondiali Under 20 e Mondiali femminili, contenente tutti gli aggiornamenti regolamentari per la nuova stagione sportiva 2019/2020. “Sono molte le novità riferite al regolamento del Giuoco del Calcio, – afferma Ernetti- dalla possibilità di scegliere la metà da campo dove iniziare la gara o se battere il calcio d’inizio, al pallone in gioco sul calcio di rinvio e sui calci di punizione dentro l’area di rigore. Nell’incontro ci siamo soffermati anche sulla procedura delle sostituzioni fino ad arrivare al fallo di mano, che finalmente sembra essere stato codificato nel regolamento eliminando l’intenzionalità e la discrezionalità di valutazione da parte degli ufficiali di gara, e diversificando la valutazione se in fase di attacco o in fase difensiva”.





