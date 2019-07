Mister Alessandro Dal Canto ha fatto il punto della situazione al termine del primo allenamento congiunto nel ritiro di Cascia:

“Non abbiamo avuto grossi problemi fisici, aldilà di Serrotti e Romagnoli che hanno fatto un lavoro atletico precauzionale, per il resto non abbiamo fastidi. Oggi abbiamo fatto una buona sgambata, ci serviva soprattutto per mettere un po’ di minuti sulle gambe. L’impegno non era severo dal punto di vista tecnico, abbiamo lavorato sotto altri aspetti. Siamo una squadra evoluta, forte, si vede che ha lavorato bene negli anni precedenti, ha concetti e qualità importanti, dobbiamo lavorare sul dettaglio, credo che quando si è avanti con il lavoro e con la qualità tecnica sono i particolari che fanno la differenza, anche per ottenere o meno grandi obiettivi: una squadra che viene da una finale playoff persa e da un campionato di livello come nella scorsa stagione, credo che abbia bisogno di lavorare sotto questi aspetti, mantenendo il bagaglio pregresso. In tutti e tre i gironi ci sono squadre di rango, la pagnotta va guadagnata, non c’è niente di scontato e dovuto ne’ per noi ne’ per gli altri, ci dobbiamo tirare su le maniche e pedalare forte”.

L’articolo Mister Dal Canto al termine del primo allenamento congiunto nel ritiro di Cascia sembra essere il primo su Robur Siena.