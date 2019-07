Piacevole sorpresa per i bambini e i ragazzi che partecipano allo Youth Project Summer Camp e al Robur Summer Camp. Ieri è iniziata la seconda settimana di gioco e divertimento al campo Massimo Bertoni di Acquacalda, e oggi ha fatto una simpatica irruzione al campo mister Alessandro Dal Canto, fresco di presentazione come nuovo allenatore bianconero. Accompagnato dal vice presidente Federico Trani, dal direttore sportivo Davide Vaira, dal vice Giuliano Lamma e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti, mister Dal Canto si è soffermato a parlare con i ragazzi, che lo hanno tempestato di domande e curiosità, prima di intonare un “Forza Siena” tutti insieme. Il camp, con oltre 70 iscritti che partecipano anche in questa seconda settimana, si concluderà venerdì, con la direzione di Ruggero Radice, e la partecipazione di Gkr e dei tecnici del settore giovanile della Robur Siena.





L’articolo Mister Dal Canto in visita ai bambini e ai ragazzi del Summer Camp sembra essere il primo su Robur Siena.