“Più Robur per tutti. Insieme per una città più bianconera”. Al via la campagna abbonamenti della Robur Siena

“Più Robur per tutti. Insieme per una città più bianconera”. E’ questo lo slogan della campagna abbonamenti della Robur Siena per la stagione 2019-2020, accompagnato dall’hashtag #VotaRobur. La vendita delle nuove tessere partirà venerdì 19 luglio, la fase di prelazione terminerà il 31 luglio. Dall’1 al 4 agosto sarà possibile effettuare il cambio posto, dal 5 al 24 agosto si aprirà la fase della vendita libera.

L’immagine vede protagonista la presidente Anna Durio, che per l’occasione, in modo ironico, veste i panni di un politico. Ma la campagna abbonamenti dei bianconeri non è una campagna elettorale, è un vero e proprio incitamento a scegliere di stare a fianco della Robur per il campionato 2019-2020. «La nostra idea – spiega il direttore marketing Vincenzo Federico – è quella di dare un messaggio forte a tutta la città. #VotaRobur significa “scegli di stare vicino alla Robur, di sostenerla anche per il prossimo campionato”. Abbiamo usato l’ironia in un momento storico dove gli slogan politici sono spesso esasperati. La novità più sostanziale di questa campagna abbonamenti è il prezzo ribassato per gli under 18 in curva Robur, una scelta che nasce dalla risposta che abbiamo avuto nelle iniziative intraprese negli scorsi campionati». Gli under 18 potranno abbonarsi in curva Robur avendo un ribasso del 30 % rispetto allo scorso campionato; gli under 12, sempre nello stesso settore, avranno la possibilità di seguire la Robur al prezzo di 10 €. Inoltre è stato effettuato un piccolo rialzo del 10% nel settore della tribuna laterale Danilo Nannini. «In questi anni avete imparato a conoscermi bene – afferma la presidente Anna Durio – sono autoironica e certamente non ho il sogno di entrare in politica. Mi è piaciuta pero’ questa idea perchè mi sembra giusto anche sdrammatizzare e scherzare in alcuni ambiti. Il mio invito, al grido di “Più Robur per tutti”, è quello di “votare” la Robur perchè insieme vogliamo una città sempre più bianconera. Vi aspettiamo al Rastrello». La realizzazione della campagna abbonamenti è stata curata da Marco Cheli di Mc Brain’s, la foto è stata scattata da Fabio Di Pietro.

Il circuito di vendita è quello di Ciaotickets (www.ciaotickets.com), i punti vendita saranno i seguenti:

Tabaccheria Il Chiasso Largo

Via Rinaldini, 7 (c/o Piazza del Campo) 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 282162

Biglietteria Marvit

Sottopassaggio La Lizza, Piazza Antonio Gramsci – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 228352

Tabaccheria Gerace Francesco

Piazza Giacomo Matteotti, 15 – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 270918

Tabaccheria Narghilè

Via Aretina, 6 – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 285307

Mcm Service

Via Marzi, 6/8 – 53100 Siena (SI) +39 0577 45483

Tabaccheria Scacciapensieri

Via Nazareno Orlandi, 6 – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 334040

Tabaccheria Cartoleria Carnasciali

Via Duccio di Boninsegna, 29 – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 42068

Non Solo Edicola di Parri Giovanna

Via Dario Neri, 2 – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 393162

Siena Club Fedelissimi

Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena (SI) Tel. +39 0577 236677 (dalle ore 21 alle 24)

TESSERA DEL TIFOSO | Con la circolare nr. 555/OMS/183/2018, il Ministero dell’Interno, tramite l’organo Dipartimento della pubblica sicurezza – osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, tende a precisare riferendosi alla tessera del tifoso che: «in relazione poi alla residuale funzione di security della card, si specifica che la stessa, come già chiarito, costituisce elemento qualificante che consente al possessore di partecipare all’evento, indifferentemente se in casa e/o in trasferta, ove l’Osservatorio ne determini necessità. Ne discende che il semplice abbonato, non anche fidelizzato, non posso godere della funzione premiale che la fidelity card garantisce in caso di restrizioni.» In seguito a questa determina, considerato che, la Tessera del Tifoso, oggi Fidelity Card, è ancora in funzione, sarà possibile caricare su questa l’abbonamento per la stagione 2019/2020.

TESSERA SANITARIA | Per tutti i tifosi che avessero smarrito la Fidelity Card o che non ne fossero in possesso, anche per questa stagione sportiva sarà possibile caricare l’abbonamento anche sulla tessera sanitaria, non dovendo quindi sottoscrivere una nuova fidelity card. Si tiene però a precisare che la tessera sanitaria non sostituisce la Fidelity Card, quindi, laddove l’osservatorio per le manifestazioni sportive ritenga una trasferta a «rischio», è necessaria la fidelity card. In tal senso Robur Siena S.p.A lascia piena libertà al tifoso sulle modalità preferite per il perfezionamento dell’abbonamento stesso.

I prezzi della campagna abbonamenti “Più Robur per tutti. Insieme per una città più bianconera” sono i seguenti:

DIRITTO DI PRELAZIONE: dal 19 luglio al 31 luglio (1-4 agosto possibilità di cambio posto)

Curva Lorenzo Guasparri: Intero – 110 €; ridotto over 65/donne – 80 €; under 18 – 35 €; under 12 – 10 €; ridotto famiglia – 15% sconto sulla categoria; invalidità ≥ 75% – -20% sulla categoria

Gradinata Paolo De Luca: Intero – 190 €; ridotto over 65/donne – 140 €; ridotto under 18 – 80 €; ridotto under 12 – 50 €; under 6 – 10 €; ridotto famiglia – 15% sconto sulla categoria; universitari 100 € (nati dopo l’1/1/1993; invalidità ≥ 75% – -20% sulla categoria

Tribuna Danilo Nannini laterale: Intero – 286 €; ridotto over 65/donne – 214 €; ridotto under 18 – 132 €; ridotto under 12 – 71 €; ridotto famiglia – 15% sconto sulla categoria; invalidità ≥ 75% – -20% sulla categoria

Tribuna Danilo Nannini centrale: Intero – 360 €; ridotto over 65/ donne – 270 €; ridotto under 18 – 180 €; ridotto under 12 – 90 €; ridotto famiglia – 15% sconto sulla categoria; invalidità ≥ 75% – -20% sulla categoria

Tribuna Danino Nannini d’onore: Intero – 490 €; ridotto over 65/donne – 375 €; ridotto under 18 – 350 €; ridotto under 12 – 250 €; ridotto famiglia – 15% sconto sulla categoria; invalidità ≥ 75% – -20% sulla categoria

Tribuna Danilo Nannini Executive: Intero 840 €

VENDITA LIBERA: dal 5 agosto al 24 agosto (prezzi invariati)

COMMUNITY BIANCONERA | La campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019-2020 prevede la conferma del circuito commerciale denominato “Community Bianconera”. Community Bianconera è l’applicazione di uno sconto a tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, grazie all’esibizione all’interno delle attività commerciali che aderiscono, della tessera segnaposto che verrà consegnata a tutti i tifosi bianconeri. L’obbiettivo della società è quello di dare continuità alla presenza di un circuito virtuoso tra la Robur, i suoi partner ed i tifosi, con lo scopo di formare una community che possa valorizzare l’impegno della società, lo sforzo dei suoi partner e la fedeltà dei tifosi stessi. Sul sito www.robursiena.it, nella sezione marketing, alla voce “COMMUNITY BIANCONERA” sarà possibile consultare i partner che hanno aderito all’iniziativa, con costanti aggiornamenti durante la stagione in base alle nuove adesioni.

