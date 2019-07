Prevendita Robur Siena-Mantova

Attiva da domani la prevendita per la partita di Coppa Italia tra Robur Siena e Mantova, in programma domenica 4 agosto alle ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi.

I prezzi sono di 10 euro per la tribuna coperta “Danilo Nannini”, di 5 euro per la curva “Lorenzo Guasparri” e per il settore ospiti. Non è in vendita il settore “Executive” in tribuna coperta.

A Siena i punti vendita sono:

TABACCHERIA NARGHILÈ | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Aretina, 6, 53100 Siena (SI) +39 0577 285307

TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Rinaldini, 7/9, 53100 Siena (SI) +39 0577 282162

SIENA CLUB FEDELISSIMI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Mencatelli, 11, 53100 Siena (SI) 0577 236677

MCM SERVICE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Marzi, 6, 53100 Siena (SI) +39 0577 45483

TABACCHERIA SCACCIAPENSIERI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Nazareno Orlandi, 6, 53100 Siena SI 0577 334040

TABACCHERIA CARTOLERIA CARNASCIALI | Via Duccio di Boninsegna, 29 – 53100 Siena +39 0577 236432

TABACCHERIA LA RADICA | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Simone Martini, 24, 53100 , Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 286156

NON SOLO EDICOLA | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Dario Neri, 2, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 393162 TABACCHERIA GERACE FRANCESCO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsPiazza Giacomo Matteotti, 15, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 270918

BIGLIETTERIA MARVIT | Prevendita Autorizzata CiaoticketsSottopassaggio La Lizza – Piazza Antonio Gramsci , 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 228352

Nel bacino di utenza della città di Mantova invece i punti vendita sono i seguenti:

TABACCHERIA 17 | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia XX Settembre, 33, 46100, Mantova (MN)46100 Mantova (MN) +39 0376 366769

TABACCHERIA LA ROSA | Via F.lli Cairoli 5/A, 46029, Suzzara (MN) Tel. 0376 521651

LA TABACCHERIA DI ANNALISA | Piazza Roma, 25, 46045, Marmirolo (MN) Tel. 0376 467326



Disponibile anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com

Entro le ore 19 di sabato 3 agosto è possibile acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti. La Robur Siena comunica che, se non emergeranno nella riunione del Gos situazioni ostative e nel caso vi sia ancora disponibilità residua di biglietti del settore ospiti, i tagliandi rimasti invenduti potranno essere posti in vendita anche il giorno della partita presso tutti i punti vendita comprese le biglietterie in prossimità dello stadio.

