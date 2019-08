Il centrocampista bianconero Tommaso Arrigoni ha fatto il punto della situazione dopo il match di Coppa Italia, parlando anche del suo rinnovo del contratto:

“Purtroppo non abbiamo iniziato bene, dobbiamo dimenticare la partita con il Mantova, sicuramente si sono sentiti i carichi di lavoro, soprattutto nel primo tempo. Giocare in 9 poi non è facile, secondo me in 10 avremmo potuto anche portare a casa il passaggio del turno. Siamo una squadra nuova, dobbiamo amalgamarci, però le qualità ci sono e sicuramente verranno fuori. Non bisogna essere soltanto belli e saper giocare bene la palla, in serie C ci vuole fame e con il Mantova ci è mancata un po’ forse. Sono contento perché rinnovare con una società del genere è motivo d’orgoglio, speriamo di raggiungere insieme un obiettivo importante”.

L’articolo Arrigoni: “È un onore aver rinnovato con la Robur” sembra essere il primo su Robur Siena.