Si è chiusa nelle scorse ore la campagna abbonamenti “Più Robur per tutti. Insieme per una città più bianconera”. Sono 1971 i tifosi che hanno scelto di stare al fianco dei bianconeri per il campionato 2019/2020 che sta per iniziare. La società ringrazia ogni singolo abbonato, convinta che la passione di ogni tifoso possa essere determinante per la stagione che sta per prendere il via.

