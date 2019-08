Confente “Siamo pronti per la sfida con l’Olbia”

Il portiere Alessandro Confente in vista del primo impegno casalingo contro l’Olbia: “Siamo pronti per questa partita, abbiamo lavorato molto bene fino ad ora. Spero di consacrarmi a livello di Lega Pro e spero che a livello di squadra faremo molto bene. Spero di continuare la tradizione dei giovani portieri che sono passati da Siena. Di testa abbiamo fatto molti minuti, forse ci poteva stare qualche amichevole più pesante, ma mentalmente siamo pronti. Con la squadra mi trovo molto bene, conoscevo già Damian, avendo fatto le giovanili insieme, e con gli altri mi sono integrato subito. La preparazione è stata molto dura e il mister è molto bravo. Con i compagni di reparto mi trovo molto bene, soprattutto con Ferrari con cui condivido molte cose. L’Olbia è una buona squadra, conosco il loro attaccante Martiniello, un buon cavallo, ma noi siamo pronti. Noi puntiamo in alto, sappiamo che c’è il Monza, ma faremo di tutto per essere i loro avversari più temuti.”

