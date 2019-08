Mister Dal Canto, Cesarini e Arrigoni nel post partita di Siena – Olbia:

Mister Dal Canto: “Sono contento della prestazione fatta dalla squadra oggi, non sono contento del risultato, e, non credo che lo siano nemmeno i giocatori, però l’unica strada che conosco per provare ad ottenere un risultato è giocare così. Abbiamo giocato ad una porta sola, creando molto palle gol. Abbiamo preso due gol su palla inattiva, due calci d’angolo, nei quali dovevamo fare meglio, ma il calcio è anche questo e ogni tanto succede, ci sono degli aspetti che dobbiamo migliorare, dobbiamo avere il “veleno” di non prendere gol. Sono aspetti che non si risolvono dal oggi al domani, ma sui quali dobbiamo lavorare e migliorare. Siamo stati ordinati in campo, dobbiamo essere più efficaci e meno belli, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare subito con Polidori e anche con varie occasioni nel secondo tempo, abbiamo continuato a creare gioco e azioni supportati da una buona condizione fisica costante per tutto l’arco della gara. La squadra oggi si proposta bene, non dobbiamo piangerci addosso, non è nella nostra indole, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci per la prossima gara, migliorando gli aspetti che non sono andati bene e credendo nel lavoro che facciamo.”

Cesarini: “Martedì parleremo degli errori commessi, e analizzeremo cosa abbiamo sbagliato. Ci dispiace per il risultato finale, abbiamo subito due gol su palla inattiva, nelle uniche due situazioni create dal’Olbia, avevamo approcciato la gara nel modo giusto, ci era mancato solo il gol. Dobbiamo subito pensare alla prossima gara, impegnarci e cercare di voltar pagina, regalando una gioia ai nostri tifosi che ci hanno supportato tutto la gara e applaudito a fine partita. Dispiace per il risultato ingiusto, dal punto di vista personale, son contento di aver fatto novanta minuti, cosa che non mi accadeva da un bel po’. Teniamoci la prestazione e la voglia che ci abbiamo messo per cercare di recuperare la partita.

Arrigoni: “Volevo i tre punti, i gol servono per la squadra, non mi interessa far gol senza portare a casa il risultato. Volevo portare a casa la partita perché era importante iniziare bene. Non ci è andata bene per il risultato, però dobbiamo tirare su la testa, perché abbiamo fatto una prestazione importante. Il risultato è ingiusto, questo però il calcio, la prestazione l’abbiamo fatta e ci dobbiamo solo rimproverare di stare più attenti e concentrati sui calci piazzati. Io sono a disposizione del mister, indipendentemente dal ruolo, dove ha bisogno e dove io mi rendo disponibile.”

