Robur in vista della sfida di domenica

Prosegue all’Acquacalda la preparazione dei bianconeri in vista della partita di Coppa Italia di domenica (ore 20:30, stadio Artemio Franchi con il Mantova). Oggi è in programma una seduta pomeridiana (ore 17:30), domani la seduta di rifinitura (sempre alle ore 17:30). Ieri invece i ragazzi di mister Dal Canto hanno effettuato un allenamento congiunto con il Monteroni, squadra che milita in seconda categoria: si sono disputati 4 tempi da mezz’ora ciascuno, per i bianconeri sono andati in rete Polidori (3), Da Silva, Guberti (3), Vassallo, Serrotti, Gerli (2), Cesarini (5), Ortolini (2), Campagnacci e Bentivoglio. (Foto: Fabio Di Pietro)

