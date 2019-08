Prosegue la preparazione verso la sfida con il Mantova

Prosegue a ritmo serrato la preparazione dei bianconeri in vista dell’esordio stagionale di domenica, con la sfida in programma alle ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi con il Mantova, valida per il primo turno di Coppa Italia. Dopo la ripresa programmata per martedì, ieri ed oggi bianconeri in campo con una doppia seduta. In particolare questa mattina, nell’ambito del progetto portato avanti con NeoMedica presentato lo scorso 11 luglio, si sono tenuti i primi test che hanno permesso le valutazioni individuali dei giocatori sul salto e sulla corsa. Oggi pomeriggio alle ore 17:30 all’Acquacalda invece i ragazzi di mister Dal Canto effettueranno un allenamento congiunto con il Monteroni, squadra che milita in seconda categoria. La preparazione si concluderà poi domani con una seduta alle ore 17:30 e con la rifinitura in programma sabato pomeriggio, sempre all’Acquacalda.















