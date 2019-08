La campagna abbonamenti della Robur Siena per la stagione 2019-2020 “Più Robur per tutti. Insieme per una città più bianconera” chiuderà nella giornata di sabato. Ad oggi sono quasi 1500 le tessere sottoscritte, al seguente link tutte le info per i prezzi ed i punti vendita: https://robursiena.it/abbonamenti-2019-20/

L’articolo Sabato chiusura della campagna abbonamenti sembra essere il primo su Robur Siena.