Seduta pomeridiana, domani allenamento congiunto con la Viterbese

Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista dell’esordio in campionato, programmato per domenica 25 agosto alle ore 15 in casa contro l’Olbia. La squadra di mister Dal Canto ieri si è allenata al mattino, oggi in programma invece una seduta pomeridiana all’Acquacalda. Domani alle ore 17:30 allo stadio Artemio Franchi si terrà un allenamento congiunto con la Viterbese Castrense: l’ingresso allo stadio sarà gratuito e sarà aperto il settore tribuna coperta “Danilo Nannini”.

