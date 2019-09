Baroni: “Più cattivi, per portare a casa il risultato”

“Il risultato di domenica non è stato quello che volevamo, volevamo fare bene in casa e prenderci la prima vittoria che ancora in casa non è arrivata. Dobbiamo lavorare e domenica cercare di portare a casa i tre punti. Bisogna cercare di essere più compatti, più cattivi nel cercare il risultato; il gioco lo facciamo, creiamo molte occasioni ma in questo momento non basta. Il primo tempo di domenica è stato buono, nel secondo tempo abbiamo subito il secondo gol che ci ha tagliato le gambe. Gli episodi ci stanno andando a sfavore, quindi in questo momento bisogna solo cercare di essere più cattivi nel portare a casa il risultato. Il Lecco sarà sicuramente difficile da affrontare, ma in questo momento a noi non deve interessare. Bisogna pensare a noi, a fare la nostra partita; la sconfitta di domenica ci lascia una ferita aperta e dobbiamo andare a prenderci i tre punti.”

