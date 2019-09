Ferrari: «La vittoria di Lecco ci dà fiducia, anche per trovare continuità»

Prime parole in bianconero per il portiere Lorenzo Ferrari, arrivato a titolo definitivo in estate dopo le esperienze nelle giovanili del Milan e poi a Rimini, Arezzo e Verona.

«La mia esperienza in bianconero sta andando bene, mi trovo bene con i compagni e la città è bellissima. Qua ci sono le strutture per lavorare bene, mi auguro che sia una stagione importante. Il mister (Tosti, preparatore dei portieri, ndr) lo conoscevo, l’avevo avuto due anni fa ad Arezzo: mi trovo bene a lavorare con Alessandro (Confente, ndr) e con Tommaso che è più giovane (Petrucci, ndr), siamo un bel gruppo e lavoriamo bene con impegno e serietà. Per me Siena è un punto da cui ripartire, ho avuto delle bellissime esperienze a Verona anche se ho avuto poco spazio: spero di riuscire a ritagliarmi il mio spazio, è un passo indietro guardando alla categoria visto che lo scorso anno avevo la fortuna di stare in serie B, qua pero’ c’è tutto per far bene. Guardando oggettivamente le nostre prestazioni anche in casa abbiamo fatto bene, con l’Olbia abbiamo dominato e siamo stati puniti su due palle inattive: il calcio è così, in serie C soprattutto, devi essere attento, lucido e cattivo al 100%. Con la Carrarese la partita è stata indirizzata dagli episodi, potevamo passare in vantaggio nei primi minuti e poi Maccarone ha trovato l’eurogol. Ci sono degli errori da correggere, ma non siamo stati neppure fortunati. La vittoria di Lecco ci voleva, ci dà fiducia e ci fa lavorare con maggiore serenità questa settimana: mi auguro che sia un punto da cui partire per trovare continuità e soprattutto per regalarci la prima gioia in casa e per regalarla ai nostri tifosi».

