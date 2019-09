Polidori: “Sono contento per la vittoria di domenica, ora testa alla Carrarese”

“Sono contento per il mio primo gol con questa maglia; abbiamo portato a casa i 3 punti, che era la cosa più importante visto il nostro inizio di campionato. Il primo tempo abbiamo giocato solo noi andando sopra di due gol, il secondo tempo siamo calati, abbassandoci e facendoci rimontare i due gol di vantaggio. Fortunatamente abbiamo avuto altre occasioni e siamo stati bravi a non farci sfuggire i tre punti. Domenica sarà una partita difficile perché la Carrarese è una squadra fatta da giocatori forti e di grande esperienza. Non hanno avuto un buon inizio di campionato, però sappiamo che sarà una partita difficile ed andrà affrontata sotto tutti i punti di vista nel migliore dei modi. Fisicamente stiamo bene, abbiamo lavorato bene sin dal ritiro e personalmente sono contento di come mi sento.”

