Robur Siena Women, secondo posto al Tuscany Women Cup

Robur Siena Women subito protagoniste, alla Tuscany Women Cup che si è disputata sabato a Levane. Le bianconere, sotto gli occhi della presidente Anna Durio, si sono piazzate al secondo posto chiudendo imbattute il triangolare, in virtù dell’1-1 con l’Arezzo – squadra di categoria superiore, retrocessa dalla B nazionale – e della vittoria per 1-0 sul Montevarchi.

Di Bruci e della giovanissima Toppi – classe 2003 – le reti, mentre un’altra giovanissima, la 2004 Giulia Romei, si è messa in mostra con alcune ottime parate.

Grande la soddisfazione di mister Fambrini e di tutto lo staff, per un test che ha messo subito in mostra la stoffa delle nostre Women.











