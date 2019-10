Dal Canto: «Organico equilibrato, non ci sono differenze tra chi gioca e chi sta fuori»

Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con la Pianese:

«Con la Pergolettese abbiamo fatto una buona partita, veniamo comunque da un buon periodo sotto questo punto di vista, siamo andati per l’ennesima volta a recuperare quello che abbiamo perso in casa. E’ vero che conquistare punti in casa o fuori ha la stessa valenza per la classifica, pero’ vogliamo fare meglio. Abbiamo un organico abbastanza equilibrato, non ci sono grandi differenze tra chi gioca e chi sta fuori, è un vantaggio enorme perchè durante la partita riesco a cambiare senza stravolgere la qualità della squadra. Ho sempre ragionato sul fatto che la partita successiva sia quella più importante, oggi pensiamo esclusivamente alla Pianese senza pensare a cosa posso o non posso risparmiare per la partita di domenica. La Pianese? Organizzazione e ferocia in serie C assottigliano il divario tecnico, conosco bene Montaperto e Seminara per averli allenati, ha giocatori con qualità: è una partita da prendere con le molle, viene da un risultato clamoroso considerando che al 90esimo stava vincendo con il Monza, per cui non c’è niente di scontato».

