Ortolini e Dal Canto raccontano la vittoria con la Pergolettese

In sala stampa le parole di Raffaele Ortolini, autore del gol decisivo: “Per fortuna stiamo riuscendo a vincere sempre in trasferta, abbiamo due partite in casa speriamo di far bottino pieno anche al Rastrello per sfatare questo tabù. La Pergolettese era compatta e si difendeva bene, è stata una partita maschia, ci voleva un episodio per sbloccarla ma è stata una vittoria meritata. Entriamo sempre in campo per vincere, cerchiamo di dare sempre il massimo. Sono felicissimo per questo primo gol tra i professionisti, ha un sapore particolare: è un gol che ha regalato la vittoria alla squadra, è la cosa più importante”.

Le dichiarazioni di mister Dal Canto: “Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo creato molte occasioni per segnare, la vittoria è meritata. Cerchiamo di perfezionare il nostro modo di essere, siamo confortati dal fatto che la squadra, aldilà dei risultati, cresce. Della Pergolettese avevo anche prima un’ottima considerazione, non è stata sottomessa dalle squadre che ha incontrato, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute. Ho saputo che si sono creati malumori e chiacchericci rispetto all’intervista che ho fatto due giorni fa, chiarisco oggi e poi non ne parlo più: non ho mai pensato di mettere in difficoltà la società con quella conferenza, accusandola di non aver costruito una squadra con giocatori all’altezza. Non ho mai trovato una presidente come Anna Durio ed un vice presidente come Federico Trani di questo livello e spessore umano, con loro non ho alcun problema, lo stesso vale per il direttore Davide Vaira, con cui condivido 24 ore al giorno e 800mila discorsi riguardanti squadre e giocatori. Non sono contro nessuno, sono per il Siena, come lo sono il direttore, il presidente ed i giocatori. Gli esterni con i piedi invertiti? Così troviamo delle linee di gioco migliori e riesco a portare dei giocatori che di solito vanno sul binario dentro il campo in modo da aumentare l’efficacia”.

