Mister Dal Canto e Serrotti al termine della vittoria con l’Albinoleffe

Al termine della partita con l’Albinoleffe le parole di mister Alessandro Dal Canto: “E’ stata una partita difficile. di categoria: l’Albinoleffe ci ha reso la vita difficile perchè ci ha sporcato molte ripartenze dal basso, è stata una sfida equilibrata decisa da un episodio, allo stesso tempo dobbiamo dire che non abbiamo sofferto molto. Siamo il Siena ma questo non vuol dire che non possiamo buttare palla in tribuna, siamo una squadra di categoria, non siamo nettamente superiore agli altri, ogni tanto dobbiamo abbassare le ali e calarci nella realtà dove siamo, come abbiamo fatto oggi e in altre partite, dobbiamo scrollarci di dosso le negatività che abbiamo per le partite in casa. Ci godiamo questa vittoria, che è pesante perchè l’Albinoleffe renderà la vita difficile a tutti. Abbiamo speso tantissime energie nella partita con la Pistoiese, anche oggi è stata una gara di livello, contro una squadra di grande prestanza fisica, in un campo un po’ pesante: cercheremo di recuperare al meglio, la partita di Coppa Italia di mercoledì è importante e vogliamo giocarla nel migliore dei modi”.

Le dichiarazioni di Matteo Serrotti: “Penso che sia stata una vittoria importantissima, non è un campo facile questo, siamo partiti bene e siamo stati molto aggressivi nella prima mezzora, oltre al gol abbiamo avuto anche altre occasioni. Dopo siamo un po’ calati, è normale anche perchè l’Albinoleffe è una buona squadra. Non siamo riusciti del tutto ad esprimere il gioco che vogliamo, ma questo non è sempre possibile. Il campo è piccolo, si affrontavano due squadre aggressive, è normale che non sia venuta fuori una partita bellissima. Dopo l’inizio ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori due settimane, ho recuperato bene e sto salendo a livello di condizione. Sono una mezzala, poi il mister lo scorso anno mi ha provato nel ruolo di trequartista e mi è piaciuto, ma in generale i ruoli del centrocampo li ho fatti tutti quindi sono a completa disposizione. Abbiamo una rosa ampia, possiamo affrontare bene anche l’impegno di Coppa Italia”.

(foto: Sandro Niboli)

