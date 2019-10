Dal Canto, Panizzi e Confente commentano Robur – Pro Vercelli

Dopo la sconfitta interna con la Pro Vercelli le parole in sala stampa di mister Alessandro Dal Canto: “Credo che la squadra abbia fatto una buona gara, abbiamo creato una marea di occasioni, non posso rimproverare alla squadra un atteggiamento sbagliato o la mancanza di cattiveria. Nel primo tempo abbiamo concesso un gol quando Baroni era rimasto a terra, c’è stato un cambio di gioco immediato e non abbiamo avuto il tempo e la malizia per sistemarci, nel secondo gol abbiamo sofferto la ripartenza di un giocatore forte, Azzi. Per il resto abbiamo prodotto tanto e non ci meritiamo di uscire sconfitti, siamo stati estremamente pericolosi e dovevamo tentare di raccogliere di più. Ci dobbiamo rialzare subito, è una sconfitta un po’ pesante da digerire, perchè mai abbiamo prodotto così tanto”.

Le dichiarazioni di Erik Panizzi: “Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, riuscendo in molte cose che avevamo provato. Nella ripresa siamo stati meno puliti ma abbiamo giocato 90 minuti nella loro metà campo, ci è mancato solo di buttarla dentro. E’ una sconfitta dura da digerire ma dobbiamo pensare che abbiamo fatto 7 risultati utili consecutivi e la prestazione di oggi ci indica che la strada è quella giusta. Oggi a livello di episodi ci è girato tutto al contrario. Qui si sta benissimo, ci sono società, staff e squadra importanti”.

Le parole di Alessandro Confente: “Il rigore parato? Non sono contento perchè non è riuscito a portare dei punti e perchè l’azione del rigore nasce da un mio rinvio sbagliato. Oggi potevamo giocare 24 ore, e la palla non sarebbe entrata lo stesso. Il secondo gol se lo è inventato, è stato un grande gol; nel primo gol ci siamo fatti distrarre un po’ dal fatto che c’era Riccardo a terra, poi comunque ci eravamo ripiazzati abbastanza bene ma la palla è arrivata all’unico uomo libero. La strada intrapresa è quella giusta, abbiamo fatto la partita anche se non è andata bene. Ieri sera ho guardato Monza-Renate, ho spento all’86esimo sul 2-0, e poi ho visto cosa è successo, c’è il doppio rammarico sicuramente per il risultato di oggi”.

