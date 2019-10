Abbiamo fatto il punto della situazione con il responsabile del settore giovanile della Robur Siena Roberto Pierangioli, partendo dalle novità di questa stagione: «Siamo cresciuti nei numeri rispetto agli anni precedenti, abbiamo due nuove squadre, l’Under 16 e l’Under 13, abbiamo comunque mantenuto una linea guida per avere delle rose molto corte, in modo da permettere il passaggio dei ragazzi tra le categorie, e quindi avere sempre una movimentazione ampia dei ragazzi, puntando proprio sulla loro crescita personale.

Per quanto riguarda i campionati già iniziati, gli obbiettivi rispetto agli anni precedenti non sono cambiati, rimangono prioritarie la crescita dei ragazzi e la loro formazione, quindi tutti i risultati che potranno arrivare dà qui alla fine della stagione sono frutto di un lavoro finalizzato alla crescita del singolo; le squadre stanno facendo bene, quella che ha iniziato meglio è l’Under 17, ma sia come rose che come gruppi saranno tutte equivalenti e sullo stesso piano; siamo infine in attesa di iniziare con i campionati dell’Under 13, Under 14 e Under 16, che cominceranno i loro percorsi il 13 di Ottobre».

Nel fine settimana sarà protagonista solo la Berretti tra le formazioni bianconeri: i ragazzi di mister Argilli saranno impegnati in trasferta sul campo dell’Olbia sabato alle ore 15:00, questa la classifica del girone C: Viterbese 6, Carrarese 3, Rieti 3, Pistoiese 3, Ternana 3, Arezzo 3, Pontedera 1, Robur Siena 1, Olbia 1, Pianese 1.Turno di riposo per l’Under 17 e l’Under 15, mentre l’Under 13 disputerà un’amichevole a Poggibonsi.

L’articolo Pierangioli: «6 squadre e 126 ragazzi, con obiettivi di crescita e formazione» sembra essere il primo su Robur Siena.