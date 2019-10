Promo Eleven Sports per le partite della Robur

Promozione speciale di Eleven Sports per le partite della Robur Siena. Con il codice ROBURSIENA11 sarà possibile acquistare l’abbonamento annuale per vedere tutte le gare dei bianconeri con 5 € di sconto. L’abbonamento annuale per tutte le gare della Serie C sarà riscattabile eseguendo i seguenti passi:

1) Accedi o Registrati al sito elevensports.it

2) Nel menu clicca sul bottone ACQUISTA

3) verrai indirizzato su elevensports.it/acquista seleziona abbonamento annuale (12MESI)(https://elevensports.it/payment/elevensports_yearly/)

4) Inserisci tutti i dati di pagamento

5) Inserisci il codice ROBURSIENA11 nella sezione dedicata

6) Clicca su PAGA ORA

