Women, esordio in campionato per le Under 15 e le Under 12

Prima gara di campionato per le Giovanissime della Robur Siena (Under 15), che ha visto contrapposte le bianconere in trasferta a Castelfiorentino.

E’ partita forte la squadra di casa, che dopo una manciata di minuti è riuscita a sbloccare il risultato con Di Pietro, brava ad approfittare di una respinta di Secciani. La Robur non si è scomposta, e al quarto d’ora ha trovato il pari con un gran destro al giro di Tistoni, sugli sviluppi di un corner battuto da Sassetti.

Due minuti dopo le bianconere hanno avuto l’occasione del sorpasso, ancora Tistoni dalla distanza ha chiamato al grande intervento Santoni.

Nella ripresa, è stata Secciani a compiere una super parata in apertura, ma il Castelfiorentino ha sfondato a metà tempo con Cappelli. Romei, subentrata a Secciani, si è dovuta subito impegnare in un bell’intervento una manciata di minuti dopo, ma nulla ha potuto poco dopo sul tocco ravvicinato di Di Pietro, che ha calato il tris. La partita si è avviata così alla sua conclusione, la Robur ha avuto una grande occasione per riaprirla con Tistoni, che di un soffio ha mancato la deviazione vincente a pochi passi dalla porta, ma nel recupero è arrivata la rete del 4-1 ad opera di Wissal.

Esordio in campionato anche per le piccole Under 12, che hanno affrontato il Meroni. Sconfitta 5-1 per le bianconere, che sono andate in gol con Ksenia Luschi.

Aldilà dei due risultati, sono stati momenti emozionanti per molte ragazze che hanno effettuato il loro esordio con la maglia bianconera e nel calcio in generale.

























