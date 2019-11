25 convocati per la sfida con il Teramo

Mister Alessandro Dal Canto, al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta oggi pomeriggio all’Acquacalda, ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani in Coppa Italia contro il Teramo (ore 20:30, stadio Artemio Franchi). Di seguito l’elenco: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Lombardo, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Vassallo. Indisponibile Varga per un affaticamento all’adduttore destro, lavoro differenziato per Panizzi, la sua disponibilità per la partita di domenica sarà valutata nei prossimi giorni.

