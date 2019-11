Chianti Cup, quarto posto per l’Under 13 bianconera

Si è svolta ieri la prima edizione della Chianti Cup, a cui hanno partecipato i ragazzi dell’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli. I bianconeri hanno battuto 2-1 la Pistoiese e sono stati sconfitti dalla Fiorentina per 3-0, classificandosi infine in quarta posizione dopo la finalina persa con la Sestese. Il portiere della Robur Gabriele Simonetti è stato premiato come miglior portiere del torneo.





