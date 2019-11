Il vice allenatore Giuliano Lamma presenta in conferenza stampa la sfida di domenica con il Gozzano: «Stiamo continuando a crescere, la rosa ci sta dando delle grosse soddisfazioni, ne è conferma la vittoria in Coppa Italia con l’Arezzo. Abbiamo intrapreso la giusta strada, i ragazzi devono continuare con determinazione. Il modulo? Non ne sposiamo mai uno dall’inizio, oggi stiamo giocando così ottenendo risultati, poi i giocatori con i loro miglioramenti potranno portarci a qualche cambiamento. A prescindere da Paletta, il Monza credo che vincerà presto il campionato, per il resto sarà molto equilibrato, un po’ com’è stato anche lo scorso anno. Non ci poniamo limiti, siamo qua per migliorare i giocatori, è il primo nostro obiettivo, dobbiamo continuare ad avere l’umiltà di volerci migliorare. La partita con il Gozzano? Vogliamo tornare a vincere, non solamente perchè giochiamo in casa. Sarà una bella partita perchè ci troveremo di fronte una squadra che gioca a calcio ed in Lega Pro troviamo poche squadre che giocano così: predilige il bel gioco e secondo noi poteva avere qualche punto in più».

L’articolo Il vice allenatore Lamma: “Siamo in crescita, se escludiamo il Monza è un campionato equilibrato” sembra essere il primo su Robur Siena.