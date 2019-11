Ha fatto tappa a Siena oggi l’”Integrity Tour”, iniziativa promossa da Lega Pro in collaborazione con Sportradar. Questa mattina nella sala stampa dello stadio Artemio Franchi per la prima squadra, e questo pomeriggio al campo dell’Acquacalda per il settore giovanile, il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci e Marcello Presilla, responsabile per l’Italia di Sportradar, hanno tenuto un workshop con l’obiettivo di formare e preparare i tesserati ai rischi nei quali potrebbero incorrere se coinvolti in attività di match-fixing, e quindi, in illeciti sportivi. L’iniziativa è portata avanti in prima persona da Lega Pro, con l’obiettivo primario della prevenzione e della formazione, in particolare dei giovani.





L’articolo Integrity Tour 2019-2020, tappa a Siena sembra essere il primo su Robur Siena.