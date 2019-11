“Robur@School”, primo appuntamento alla Jacopo della Quercia

In occasione dei festeggiamenti per i 115 anni di calcio bianconero a Siena, si è tenuto questa mattina il primo appuntamento di “Robur@School”, progetto che dopo il successo dello scorso anno ha riaperto i battenti per la stagione e l’anno scolastico 2019-2020 alla scuola elementare Jacopo della Quercia. Il team manager della Robur Bernardo Pierangioli ha curato l’introduzione dell’incontro, spiegando le finalità dell’iniziativa che parte da una sezione divulgativa per far conoscere i principi che sono alla base dello Youth Project e del settore giovanile bianconero, fino alla parte ludica, con giochi e dimostrazioni insieme ai piccoli studenti. Protagonisti della mattinata anche i calciatori della prima squadra Nicola Andreoli e Giuseppe Argento, oltre a Mickey Balducci e Filippo Manciaracina, rispettivamente segretario e istruttore delle giovanili della Robur Siena Women, che sarà parte integrante del “Robur@School”.











