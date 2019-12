Mister Alessandro Dal Canto al termine dell’allenamento congiunto con il Carpi

Mister Alessandro Dal Canto ha fatto il punto della situazione al termine dell’allenamento congiunto con il Carpi: “Siamo contenti di questo test, il Carpi viene da sette vittorie consecutive in campionato, la squadra ha fatto un’ottima partita, riuscendo a mantenere il suo standard di prestazione: potevamo chiuderla prima, dove possiamo dobbiamo alzare l’asticella. Il rinvio di Olbia? Dopo la sconfitta di Novara sarebbe stato meglio giocare una partita vera, pero’ abbiamo la possibilità di recuperare Cesarini e Lombardo. La squadra ha 31 punti e sono quelli che si è meritata, spesso abbiamo fatto buone prestazioni senza raccogliere i frutti: prima di Novara eravamo la terza difesa del campionato, oggi sembra una catastrofe invece, è un gruppo che probabilmente deve passare anche da qualche schiaffone, dobbiamo continuare a migliorarsi. Il mercato? Sono abituato a lavorare con quello che mette a disposizione la società, quando firmo un contratto so che tipo di progetto c’è, so a cosa si può andare incontro e so anche che una stagione vive di momenti, è possibile che qualche giocatore che fino ad oggi ha reso meno delle aspettative nel girone di ritorno venga fuori. Il girone di ritorno è strano, ci sta che le squadre più strutturate emergano e fare punti sarà più difficile, le squadre più garibaldine dell’andata forse non saranno così al ritorno. Faccio gli auguri a tutti, speravamo di lasciare i tifosi in questo 2019 in modo diverso, tenteremo di rifarci con l’anno nuovo”.

