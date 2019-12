Vassallo: «Quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo migliorare tanto»

Conferenza stampa di Francesco Vassallo, centrocampista bianconero:

«4-0 è un risultato pesante, non è come perdere 2-0: nel primo tempo il Novara ha fatto qualcosa in più di noi, anche se qualche occasione l’abbiamo avuta. Se avessimo segnato l’1-1 con Serrotti la partita sarebbe cambiata. Alcune volte queste partite ti possono far capire alcune cose e farti svoltare: per arrivare in alto non basta quello che abbiamo fatto, dobbiamo migliorare tanto, senza perdere consapevolezza nei nostri mezzi. Ad oggi abbiamo 31 punti, ne potevamo conquistare di più in casa ma è anche vero che in trasferta le abbiamo vinte quasi tutte, quindi credo che ci meritiamo questa classifica. Dobbiamo fare dei passi in avanti, in questo campionato nessuno ci regala niente, dobbiamo lavorare e correggere gli errori che facciamo. Questo 4-0 ti lascia rabbia e voglia di rivalza, da questo punto di vista sarebbe meglio giocare domenica». (Foto: Fabio Di Pietro)

