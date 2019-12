Vittorie per Under 16, Under 14 e Under 13

Grande vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 16 di mister Alessandro Signorini contro la Vis Pesaro per 1-4, in gol per i bianconeri Pomi, doppietta Bifini e Iasparrone. Il tabellino:

VIS PESARO: Barzanti, Bonacin, Massa (65’st De Angelis),Balleroni (75’pt Baioni), Pulzoni (75’st Santini), Rastelletti, Sciamanna (51’st Ugolini), Bonafede (65’st Filippucci), Fini, Marinelli (75’st Cocchi), Caggiano (51’st Fioroni). All. Vangelisti a disp: Elezaj, Cenerini, Baioni.

ROBUR SIENA: Viti, Morosi (65’st Simi), Sonnini, Vario, Casini C., Veronesi, Casini V., Dema (65’st Hagbe), Bifini (65’st De Angelis), Pomi (71’st Iasparrone), Bonechi (54’st Galli). All. Signorini a disp: Filippis, Moruzzi.

Arbitro: Massei di Ancona

Ammoniti: Rastelletti, Balleroni, Casini V.

Marcatori: Fini 83’st, Pomi 24’pt, Bifini 27’pt e 54’st, Iasparrone 82’st

Bella vittoria in trasferta per 0-2 anche per i ragazzi dell’Under 14 di mister Leonardo Pericoli contro la Carrarese, in gol per i bianconeri Guadagnoli e Pescucci. Il tabellino:

CARRARESE: Pennacchi, Zarrouki (35’pt Calcinari), Bardacci, Frandi, Rolla, Guidi (35’pt Battilani), Dell’Amico F., Luciani (62’st Vita), Alberti, Dell’Amico V. (48’st Sommovigo), Di Pace (48’st Barducci). All. Cordoni a disp: Ricco, Dell’Amico D., Guglielmi.

ROBUR SIENA: De Lucia, Radice (42’pt Malcangio), Bruni (45’st Repola), Calabró, Tanganelli (45’st Cruciani), Bonechi, Mannucci (48’st Pescucci), Seri, Guadagnoli (50’st Senni), Suplja (50’st Bove), Biliotti (42’pt Bonadonna). All. Pericoli a disp: Melletti, Parri.

Arbitro: Melegrani di Carrara

Ammoniti: Guidi, De Lucia, Calabró, Malcangio

Marcatori: Guadagnoli 19’pt, Pescucci 75’st

Ragazzi dell’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli impegnati in trasferta a Grosseto contro la Pianese.

PRIMO TEMPO: 0-1

SECONDO TEMPO: 1-0

TERZO TEMPO: 0-0

GIOCHI D’ABILITÀ: 21-24









