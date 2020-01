Simone Bentivoglio è un nuovo giocatore dell’Associazione Virtus Verona. Il centrocampista si trasferisce in Veneto in prestito fino al 30 giugno del 2020 in seguito all’esecuzione dell’opzione di rinnovo del contratto con la società bianconera, che prevede la scadenza dell’accordo con il calciatore al 30 giugno 2021. Robur Siena SpA formula i migliori auguri a Simone per questa nuova avventura.

