Settore giovanile: gli impegni del fine settimana e l’intervista a mister Pericoli

Facciamo il punto della situazione con il mister dell’Under 14 Leonardo Pericoli, alla fine del girone di andata del proprio campionato.

«Sono soddisfatto del lavoro svolto in questa prima parte di stagione, la voglia di mettersi a disposizione e l’entusiasmo della squadra durante gli allenamenti non ha fatto altro che agevolare il nostro percorso durante questi primi mesi di stagione. Ovviamente ci sono state anche delle differenziazioni in quanto alcuni ragazzi che provenivano da settori giovanili dilettantistici andavano messi in condizione di lavorare e migliorare, abituandosi ai nostri metodi di allenamento, leggermente differenti rispetto a quelli dei dilettanti. Il comportamento dei ragazzi in questa prima parte è stato più che positivo in quanto, oltre alla loro grande voglia di lavorare ed emergere, hanno iniziato a mettere a fuoco certe dinamiche che un ambiente professionistico può evidenziare».

Fine settimana con tutte le squadre delle giovanili bianconere impegnate sui campi di gioco.

La Berretti di mister Stefano Argilli sarà impegnata sabato in casa contro l’Olbia alle ore 14:30. La classifica del girone C: Viterbese 31, Ternana 26, Arezzo 20, Carrarese 20, Robur Siena 16, Olbia 14, Pistoiese 13, Rieti 7, Pianese 6, Pontedera 3.

L’Under 17 di mister Gill Voria sarà impegnata domenica in trasferta contro l’Imolese alle ore 15. La classifica del girone C: Cesena 31, Robur Siena 30, Pontedera 20, Ravenna 19, Pistoiese 19, Arezzo 18, Alma Fano 15, Imolese 13, San Marino 12, Carrarese 9, Vis Pesaro 8, Rimini 4.

L’Under 16 di mister Alessandro Signorini sarà impegnata domenica in casa contro la Pistoiese alle ore 15. La classifica del girone B: Alma Fano 17, Cesena 16, Ravenna 16, Cavese 15, Ternana 13, Fermana 10, Pistoiese 9, Rimini 8, Robur Siena 8, Imolese 8, Vis Pesaro 3, San Marino 0.

L’Under 15 di mister Gianni Maestrini sarà impegnata domenica in trasferta contro l’Imolese alle ore 13. La classifica del girone C: Cesena 33, Imolese 23, Arezzo 22, Alma Fano 19, Ravenna 19, Pistoiese 18, Pontedera 17, Rimini 14, Carrarese 11, Robur Siena 10, Vis Pesaro 8, San Marino 6.

L’Under 14 di mister Leonardo Pericoli sarà impegnata domenica in casa nel derby con il Pisa alle ore 13. La classifica del girone: Fiorentina 34, Empoli 28, Fiorentina B. 27, Livorno 25, Carrarese 20, Pontedera 19, Pistoiese 19, Pisa 17, Robur Siena 14, Arezzo 13, Pianese 7, Pontedera B. 1, Pistoiese B. 1.

L’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli sarà impegnata domenica nel derby contro la Fiorentina alle ore 11.

Tutte le sfide casalinghe si giocheranno all’Acquacalda.

