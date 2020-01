Under 14: Pianese-Robur Siena 1-1

Pareggio in trasferta contro la Pianese per l’under 14 di mister Leonardo Pericoli, in gol per i bianconeri Malcangio. Il tabellino:

PIANESE: Cerone, Perciavalle, Filiè, Brahim, Lacchini, Cret, Scartabelli (70’st. Tocchi), Rosandoni (50’st Bruni), Giannoni (65’st Siri), Dulcantara, Cioni (50’st Cozzolino). All. Franceschelli a disp: Sclano, Colella, Falciani, Gambineri.

ROBUR SIENA: De Lucia, Cipollini (35’pt Seri), Repola (43’pt Radice), Peruzzi (35’pt Calabró), Suplja, Bonechi, Parri (35’pt Mannucci), Bonadonna (35’pt Cruciani), Guadagnoli, Biliotti (35’pt Malcangio), Teodorani. All. Pericoli

a disp: Simonetti, Tanganelli, Bove.

Arbitro: Signori di Grosseto

Ammoniti: Teodorani, Radice

Espulsi: Teodorani al 50’st

Marcatori: Giannoni al 40’pt, Malcangio al 70’st

