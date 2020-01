Women: Aquila Montevarchi-Robur Siena 2-2

Arriva un altro pareggio in rimonta per le ragazze della Robur Siena Women. Nella prima giornata di ritorno del girone A di Coppa Toscana infatti, le ragazze bianconere recuperano per due volte lo svantaggio sul campo dell’Aquila Montevarchi, fissando il risultato sul 2-2 dopo una partita combattuta, dura e molto intensa.

A passare in vantaggio sono le padrone di casa a metà del primo tempo: punizione dai 30 metri della numero 8 Bernini, palla che si stampa sulla traversa, e Frosecchi che sigla il tap-in vincente anticipando tutta la retroguardia ospite. La reazione del Siena non si fa attendere e cresce di intensità di minuto in minuto. Prima le conclusioni di Toppi e Tordini terminano di poco a lato, poi, proprio allo scadere dei primi 45 minuti, l’episodio che cambia di nuovo il risultato: il tiro ravvicinato di Tordini viene deviato in angolo e sul corner Picciafuochi viene atterrata in area; l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta con coraggio Selvaggia Tordini che, dopo l’errore di settimana scorsa, conclude perfettamente alla destra del portiere. La prima frazione termina così sul risultato di 1-1.

Ad inizio ripresa sono nuovamente le ragazze rossoblu a tornare avanti, di nuovo con Frosecchi che, dopo una splendida combinazione al limite dell’area, trafigge un’incolpevole Brogi e firma la doppietta personale.

La reazione bianconera si affida soprattutto alle punizioni di Tordini, che però vengono sempre neutralizzate dalla numero 1 rossoblu. Serve dunque una magia di Matilde Toppi per ristabilire la parità: dopo aver addomesticato una palla vagante spalle alla porta, la numero 10 della Robur si gira e lascia partire un destro imprendibile che scavalca il portiere e si infila sotto la traversa.

I ritmi molto alti si fanno sentire e le due squadre faticano a creare nuove occasioni pericolose. L’ultimo brivido lo corre però ancora la Robur: la punizione di Bernini colpisce infatti nuovamente la traversa e sul proseguo dell’azione il diagonale di Brandani termina a lato di un soffio. È l’ultimo sussulto di una partita molto sentita e giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che si conclude con il risultato forse più giusto per quanto visto sul campo.

Molto soddisfatta Helen Agresti al termine della partita, proprio per il punto conquistato nonostante le difficoltà: “E’ stata una gara difficile ma siamo state brave a rimanere unite nonostante ci fossimo trovate per due volte in svantaggio. Abbiamo continuato a giocare a testa alta e siamo riuscite a recuperare.”

Domenica 2 febbraio ci sarà il primo impegno casalingo del 2020 per la Robur Siena Women che sul Comunale di Quercegrossa ospiterà il Rinascita Doccia per la seconda giornata di ritorno di Coppa Toscana.



















L’articolo Women: Aquila Montevarchi-Robur Siena 2-2 sembra essere il primo su Robur Siena.