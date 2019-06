Capitan Cutolo suona la carica: “Abbiamo ancora una partita intera per continuare a sognare”

All’anti vigilia dell’importante partita di ritorno dei play off con il Pisa, capitan Cutolo ci tiene a caricare l’ambiente in vista di una sfida molto importante. Il risultato della partita di andata, finita 3-2 per i neo azzurri, costringe gli amaranto a dover vincere con due gol di scarto il ritorno per raggiungere la finale dei play off di Serie C.

“I complimenti che abbiamo ricevuto in questi giorni – esordisce Nello Cutolo – sono per noi un gran piacere e vuol dire che nel corso di tutto l’anno abbiamo seminato bene. La partita di mercoledì è stata per certi versi straordinaria se consideriamo che parliamo di Serie C. Sicuramente avremmo desiderato raggiungere un altro risultato finale, ma non è ancora arrivato il momento di piangerci addosso o di pensare che sia tutto finito. Ci sono ancora 95 minuti da giocare e noi siamo pronti a dare tutto per cercare di ribaltare la situazione che al momento ci vede svantaggiati.

Crediamo nell’impresa di passare il turno, questo deve essere chiaro. Andremo a Pisa per rendere a loro la vita difficile che non è sinonimo specifico di passaggio del turno, ma una precisa volontà di dare il massimo e anche di più.

Lo ribadisco con forza, non è ancora finita!

Il calcio è lo sport più amato del mondo anche perché il più imprevedibile. Se non vogliamo soffermarci su esempi visti proprio in queste settimane in prestigiose competizioni internazionali, possiamo però prendere spunto da una realtà come Cittadella che ai play off ha avuto la meglio, in un doppio confronto ostico, sul Benevento.

Ricordiamo tutti benissimo la partita in casa con il Siena quando fino a cinque minuti dalla fine avevamo dominato, ma sono bastati pochi minuti per ribaltare la situazione. Un esempio negativo per noi che però può trasformarsi in positivo se pensiamo alla gran bella sfida che ci aspetta.

Abbiamo ancora una partita intera per continuare a sognare!”

