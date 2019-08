Mister Di Donato in conferenza: “Domani grande emozione, vogliamo partire col botto”

È intervenuto in conferenza stampa mister Daniele Di Donato, alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Lecco. Queste le sue parole:

Si parte: “C’è tanta emozione per questo inizio di campionato, attendevo con ansia questo momento. Sarà la mia prima volta da allenatore dell’Arezzo, la prima volta in Lega Pro, sono emozionato. Qui sono stato bene da calciatore, voglio stare ancora meglio da allenatore. Ci teniamo a partire col botto, anche se domani sarà una partita importante e difficile in cui affronteremo una squadra organizzata e che ha entusiasmo. Partita da affrontare con le pinze, ma ci teniamo a partire bene”

Sugli indisponibili e sui nuovi: “Fabio [Foglia, ndr] è squalificato, Burzigotti ha ancora qualche acciacco, mentre Cutolo dovrebbe esserci, oggi mi dirà come sta ma penso che potrebbe essere della partita, per noi è un giocatore troppo importante. Valuteremo la formazione di domani oggi, durante la rifinitura. Dei nuovo solo Corrado sarà disponibile. Caso e Mesina potranno darci una mano, Caso deve crescere in alcuni momenti ma può spaccare le partite”

Sul Lecco: “Domani la differenza la faranno la voglia di vincere, al di là dei moduli. Il caldo di domani passerà in secondo piano”

Differenze tra Crotone, Roma e Lecco: “La qualità è diversa, ma tutto quello che abbiamo fatto finora dev’essere dimenticato. Noi dovremo essere bravi a trovare le soluzioni per risolvere ogni problema. Con le buone o con le cattive dobbiamo portare a casa il risultato”

Sulle ambizioni e sul mercato: “Io sono qui per fare qualcosa di importante, altrimenti sarei rimasto a casa. Sono ambizioso di mio, lo sono sempre stato e lavorerò tanto. Sono qui per fare qualcosa che sia ricordato, ce la metterò tutta per dare a questa città un qualcosa di incredibile dopo annate di sofferenza. Il campionato è lungo e difficile, ma dobbiamo fare qualcosa di grande. Al di là delle situazioni di mercato ho a disposizione dei ragazzi magnifici, daranno tutto anche se qualcuno potrebbe avere la valigia in mano”

Sul campionato: “Il Monza non si nasconde, ha giocatori importanti, ma ci sono tante altre buone squadre. Il girone è equlibrato, il calcio è bello perché non c’è nulla di scontato, noi siamo una squadra giovane, con voglia ed entusiasmo, che cercherà di rompere le scatole”

