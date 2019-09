L’Arezzo passa in vantaggio con Belloni, poi si fa raggiungere. Con la Pergolettese termina 1-1

La Società Sportiva Arezzo affronta la Pergolettese nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

PERGOLETTESE: Ghidotti, Villa, Canini, Panatti, Ciccone, Malcore, Lucenti, Bakayoko, Russo, Ferrari, Belingheri. A disp: Romboli, Fanti, Manzoni, Franchi, Morello, Canessa, Girgi, Bortoluz, Coly, Sbrissa, Brero, Agnelli. All: Contini Matteo

AREZZO: Pissardo, Mosti, Borghini, Picchi, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Rolando, Baldan, Cheddira. A disp: Daga, Nolan, Mesina, Piu, Sbarzella, Barbini, Gori, Caso, Benucci, Sussi, Raja, Tassi. All: Di Donato Daniele

Si parte!

5′ Tiro cross di Foglia di poco sopra la traversa, controllato da Ghidotti

8′ Pericolosa la Pergolettese con una punizione dal limite: la palla attraversa tutta l’area di rigore e finisce sul fondo

12′ Ancora la Pergolettese dalle parti di Pissardo: Russo si inserisce sul secondo palo e batte con il destro, fuori di poco

15′ Risponde l’Arezzo con una buona combinazione Foglia-Cutolo: tiro cross del capitano facile preda di Ghidotti

19′ Sinistro di Cutolo dal limite respinto da Ghidotti, sulla respinta prova ad arrivare Cheddira ma commette fallo

23′ Tiro velenoso di Ciccone dal limite, la palla sfiora la traversa

29′ Ancora un sinistro di Cutolo dal limite, questa volta la palla tocca la parte esterna della rete alla destra di Ghidotti

36′ Cambio Pergolettese: esce Russo, entra Fanti

37′ Occasione per l’Arezzo con Cheddira! Il numero 30 amaranto all’altezza del dischetto non trova la porta con il destro

39′ Sinistro di Picchi dalla distanza, fuori alla destra di Ghidotti

45′ Concessi 2′ di recupero

47′ Cambio Arezzo: esce Borghini, entra Nolan

48′ Doppia occasione sul finale di primo tempo per la Pergolettese: rovesciata di Bakayoko esce di poco

48′ Finisce qui il primo tempo. Pergolettese-Arezzo 0-0

È iniziato il secondo tempo!

46′ Cambio Arezzo: esce Picchi, entra Tassi

48′ Destro di Foglia! Fuori di un soffio

49′ GOOOOOL AREZZOOOO! Ha segnato Niccolò Belloni di testa su cross di Rolando!

52′ Ancora Arezzo con Tassi, il suo destro da fuori viene bloccato da Ghidotti

54′ Occasione per la Pergolettese con Melcore che di testa colpisce male, Pissardo blocca

56′ Ammonito Cheddira

58′ Occasione Arezzo! Sinistro di Belloni dal limite, sulla respinta Cheddira di testa non trova la porta

59′ Doppio cambio Arezzo: escono Cheddira e Rolando, entrano Gori e Piu

61′ Doppio cambio Pergolettese: escono Panatti e Bakayoko, entrano Agnelli e Franchi

62′ Ammonito Gori

65′ Ammonito Franchi

68′ Sinistro di Cutolo dal limite, vola Ghidotti e respinge in corner

70′ Doppio cambio per la Pergolettese: esce Malcore e Ferrari, entrano Bartoluz e Sbrissa

77′ Calcio di rigore per la Pergolettese

78′ Gol della Pegolettese: dagli undici metri Bartoluz batte Pissardo

81′ Ammonito Villa

82′ Cambio Arezzo: esce Cutolo, entra Caso

83′ Arezzo vicinissimo al gol con Piu, colpo di testa e palla che sfiora il palo

87′ Annullato un gol all’Arezzo per posizione irregolare di Caso

90′ Concessi 4′ di recupero

92′ Espulso Pissardo, Belloni prende il suo posto in porta

95′ Finisce qui la partita. Pergolettese-Arezzo 1-1

