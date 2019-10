Prima Belloni su rigore, poi la Pro Vercelli in dieci pareggia: Pro Vercelli-Arezzo 1-1

La Società Sportiva Arezzo affronta la Pro Vercelli nell’undicesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

PRO VERCELLI: Moschin, Auriletto, Cecconi, Rosso, Bani, Grossi, Schiavon, Volpe, Azzi, Franchino, Carosso. A disp: Saro, Quagliata, Foglia, Erradi, Comi, Ciceri, Della Morte, Russo, Pisanello, Romairone, Merio, Liberali. All: Alberto Gilardino.

AREZZO: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Ceccarelli, Gori, Corrado, Caso, Rolando, Baldan, Volpicelli. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Mesina, Cutolo, Zini, Piu, Benucci, Raja, Tassi, Cheddira. All: Daniele Di Donato.

Si parte!

2′ Pericolo dalle parti di Pissardo che respinge vicino un cross dalla destra, Cecconi al volo non trova la porta

15′ Corrado ci prova con il sinistro al volo sugli sviluppi di un corner, palla fuori

18′ Spunto della Pro Vercelli sulla destra, destro di Schiavon facile preda di Pissardo

23′ Azione solitaria di Caso per vie centrali, il suo destro dal limite è centrale e Moschin trattiene

29′ Sinistro di Belloni! La traiettoria verso la porta diventa quasi un assist per Caso che sul secondo palo non arriva di un soffio

30′ Calcio di rigore per l’Arezzo! Espulso il portiere della Pro Vercelli Moschin

31′ Cambio Pro Vercelli: esce Bani, entra Saro

32′ GOOOOOOL AREZZOOOO!!! Ha segnato Niccolò Belloni su calcio di rigore!

36′ Ammonito Azzi

37′ Ci prova Gori con il sinistro, palla che termina abbondantemente fuori

40′ Occasione per l’Arezzo! Rolando entra in area dalla sinistra, tiro sul primo palo ma Saro respinge con i piedi

43′ Ammonito Volpicelli

45’+2′ Finisce il primo tempo di Pro Vercelli-Arezzo!

È iniziato il secondo tempo!

46′ Doppio cambio Pro Vercelli: escono Rosso e Azzi, entrano Comi ed Erradi

46′ Occasione per l’Arezzo! Gori davanti al portiere perde l’attimo, sulla ribattuta Rolando non riesce a concludere a rete

51′ Cambio Arezzo: esce Volpicelli, entra Tassi

55′ Brivido per l’Arezzo, colpo di testa di Comi da distanza ravvicinata: Pissardo trattiene

58′ Rispondono gli amaranto con Belloni: il suo sinistro viene respinto da Saro

58′ Ammonito Caso

60′ Gol della Pro Vercelli, ha segnato Cecconi di testa

61′ Cambio Arezzo: esce Caso, entra Cutolo

62′ Ammonito Ceccarelli

67′ Traversa colpita da Tassi! Occasione Arezzo

68′ Sinistro di Cutolo sul primo palo, Saro respinge

75′ Cambio Pro Vercelli: esce Cecconi, entra Russo

77′ Che brividi dalle parti di Pissardo: Erradi si divora un gol da due passi

79′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Zini

81′ Cambio Pro Vercelli: esce Grossi, entra Merio

85′ Arezzo in avanti, tiro di Rolando da distanza ravvicinata, palla che termina poco distante dal palo

90′ Concessi 4′ di recupero

91′ Ammonito Borghini

94′ Finisce qui la partita! Pro Vercelli – Arezzo 1-1

