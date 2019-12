Amichevole di lusso a Roma per gli Under 13: Lazio-Arezzo 4-0

Amichevole di lusso questa mattina per gli Under 13 amaranto. I Cavallini Rampanti di mister Bianchi e mister Tiezzi hanno affrontato la Lazio Under 13 al Centro Sportivo “Green Club” di Roma. La partita è terminata 4-0 per i biancocelesti, che sono passati in vantaggio nel primo tempo (terminato 1-0). Nella prima frazione di gioco gli amaranto hanno colpito un palo con Marraccini. Nella ripresa i tre gol dei padroni di casa sono arrivati tutti nei dieci minuti finali. I Cavallini Rampanti hanno disputato comunque un’ottima gara e vissuto un’esperienza indimenticabile. Ecco alcuni scatti della partita:









