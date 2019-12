Nel giorno di Arezzo-Gozzano ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Il decisivo Cutolo

Aniello Cutolo, capocannoniere del girone A della serie C con 8 reti, è anche il calciatore più decisivo del torneo con 11 punti portati agli amaranto grazie ai suoi gol determinanti. Le reti di Cutolo hanno fruttato i successi dell’Arezzo su Pro Patria e Novara (doppio 3-1) e Giana (2-0) ed i pareggi a Carrara (2-2) e Pistoia (1-1). Il primato di giocatore più decisivo del girone è condivso con Eusepi (Alessandria).

Il poker amaranto in casa manca dal 2016

Arezzo reduce – in casa – da 3 vittorie consecutive, contro Giana (2-0), Olbia (2-1) e Novara (3-1). I toscani non vincono 4 gare ufficiali consecutive davanti al pubblico amico dal periodo settembre-ottobre 2016, quando furono sconfitte, in ordine cronologico, Siena e Tuttocuoio (doppio 2-1), Pro Piacenza e Racing Roma (doppio 1-0) e Renate (3-1), sempre in match di campionato.

La rimonta dell’Arezzo: 1 solo k.o. nelle ultime 9 giornate

L’Arezzo ha innestato la marcia e sta risalendo posizioni in classifica: 3 vittorie e 5 pareggi per gli amaranto nelle ultime 9 giornate, con il solo k.o. a Pontedera, 1-2 lo scorso 3 novembre.

Amaranto “nervosi”

Arezzo una delle 5 formazioni del girone A che ha subito più espulsioni dopo 17 turni, 4, le stesse di Pianese, Olbia, Como e Pro Vercelli.

La crisi rossoblu

Una sola vittoria nelle ultime 11 gare ufficiali per il Gozzano, 2-0 in casa sull’AlbinoLeffe lo scorso 3 novembre; nel mezzo 6 pareggi e 4 sconfitte.

L’articolo Le curiosità di Arezzo-Gozzano proviene da SS AREZZO.