La prima del 2020 al Comunale termina senza reti: Arezzo-Pianese 0-0

La Società Sportiva Arezzo affronta la Pianese nella ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Borghini, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Rolando, Baldan, Tassi. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Picchi, Mesina, Zini, Ceccarelli, Piu, Benucci, Raja, Cheddira. All: Daniele Di Donato.

PIANESE: Fontana. Seminara, Dierna, Simeoni, Catanese, Udoh, Momenté, Gagliardi, Vavassori, Figoli, Regoli. A disp: Vitali, Sarini, Cason, Benedetti, Scarlino, Montaperto, Rinaldini, Fortuni.

Si parte!

1′ Pianese subito in avanti, colpo di testa di Figoli: nessun problema per Pissardo

3′ Occasione Arezzo! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Rolando serve al centro Tassi che dal dischetto non trova la porta

4′ Bel lancio in profondità di Caso per Gori, ma l’attaccante amaranto partiva in posizione irregolare

5′ La Pianese risponde con un destro di Momentè, Pissardo para in tuffo

9′ Destro di Cutolo da fuori! La palla è centrale e facile per Fontana

11′ Brivido per la difesa amaranto, Figoli colpisce di testa tutto solo, la palla arriva ad Udoh che centra il palo ma la sua posizione era irregolare

21′ Occasione Arezzo! Tiro cross di Cutolo deviato da un difensore della Pianese, Gori in spaccata non arriva per un soffio

33′ Ancora un’occasione per l’Arezzo! Su corner, palla sul secondo palo dove Baldan in scivolata non trova la porta

35′ Sinistro di Rolando dal limite! Pala di poco fuori alla sinistra di Fontana

45′ Concesso 1′ di recupero!

45’+1′ Finisce qui il primo tempo!

Inizia il secondo tempo!

52′ Destro di Caso, parata bassa per Fontana

53′ Ammonito Figoli per un duro intervento su Cutolo

58′ Tiro di Cutolo da lontano, palla che termina abbondantemente fuori

59′ Ammonito Regoli per una trattenuta su Caso

60′ Cambio Arezzo: esce Tassi, entra Picchi

69′ Doppio cambio Pianese: escono Udoh e Figoli, entrano Montaperto e Carannante

71′ Che occasione Arezzo! Punizione dal limite di Foglia dà solo l’illusione del gol

72′ Cambio Arezzo: esce Rolando, entra Piu

78′ Cambio Arezzo: esce Cutolo, entra Cheddira

81′ Cambio Pianese: esce Vavassori, entra Cason

90′ Concessi 3′ di recupero

90’+3′ Finisce qui Arezzo-Pianese (0-0)

