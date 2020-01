Un gol di Zanimacchia condanna gli amaranto: Juventus U23-Arezzo 1-0

La Società Sportiva Arezzo affronta la Juventus U23 nella ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS U23: Loria, Portanova, Olivieri, Mule, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Frederiksen, Alcibiade. A disp: Nocchi, Siano, Oliveira Rosa, Muratore, Lanini, Beltrame, Rafia, Beruatto, Clemenza, Del Sole, Gozzi Iweru. All: Fabio Pecchia

AREZZO: Pissardo, Borghini, Picchi, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Mesina, Zini, Ceccarelli, Piu, Benucci, Rolando, Tassi, Cheddira. All: Daniele Di Donato

Si parte!

8′ In avanti la Juventus U23, il primo tiro in porta è di Olivieri: centrale, nessun problema per Pissardo

10′ Contropiede Juventus U23, palla filtrante per Olivieri tutto solo davanti alla porta, ma Pissardo esce con i tempi giusti

11′ Arezzo in avanti! Palla in profondità per Cutolo che perde il tempo e si fa recuperare dal difensore

14′ Pericolosa la Juventus U23 con un calcio di punizione dal limite di Zanimacchia che sfiora il palo alla destra di Pissardo

17′ Debole sinistro di Cutolo da fuori, facile per Loria

19′ Ci prova Picchi con il sinistro dalla distanza: palla alta sopra la traversa

25′ Colpo di testa di Gori su cross di Belloni dalla destra, fuori

30′ Frederiksen con il sinistro dalla distanza, potente ma poco preciso

34′ Ammonito Foglia

39′ Cutolo stoppa con il petto e si gira con il destro dal limite! La palla esce di poco alla destra di Loria

44′ Ammonito Olivieri

45′ Finisce qui il primo tempo di Juventus U23-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

51′ Occasione Arezzo: Caso arriva sul fondo dalla sinistra, palla in mezzo, Gori sul secondo palo anticipato di un soffio da un difensore bianconero

52′ Risponde la Juventus U23 con Toure, destro potente a incrociare, palla fuori di poco

55′ Cambio Juventus U23: esce Frederiksen, entra Clemenza

59′ Gol Juventus U23: ha segnato Zanimacchia

60′ Prova a reagire l’Arezzo: palla per Gori a tu per tu con Loria, pallonetto, salva un difensore bianconero

61′ Ancora Arezzo: sinistro di Cutolo, Loria salva in tuffo

67′ Palla in mezzo di Luciani, colpo di testa di Picchi: para Loria

71′ Doppio cambio Juventus U23: escono Olivieri e Fagioli, entrano Del Sole e Muratore

71′ Cambio Arezzo: esce Gori, entra Mesina

72′ Ammonito Muratore

74′ Traversa di Cutolo! Sinistro al volo da fuori e palla che si stampa sul palo

77′ Ammonito Caso

77′ Cambio Arezzo: esce Caso, entra Piu

78′ Clemenza ci prova con il sinistro da fuori: alto

81′ Doppio cambio Juventus U23: escono Zanimacchia e Di Pardo, entrano Beruatto e Oliveira Rosa

83′ Punizione di Cutolo e palla che sfiora il palo alla sinistra di Loria!

85′ Cambio Arezzo: esce Picchi, entra Rolando

89′ Ancora una punizione di Cutolo, questa volta la deviazione diventa un assist per Luciani che viene anticipato da Loria in uscita

90′ Concessi 5′ di recupero

90’+5′ Finisce qui Juventus U23-Arezzo

