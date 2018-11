Il DS della scuola calcio, Marco Saviozzi, fa il resoconto sulle partite del weekend

Consueto appuntamento con il Responsabile della Scuola Calcio Pontedera, Marco Saviozzi, che ci commenta i risultati del weekend.

“Devo dire che è stata una settimana con risultati altalenanti, dove il gioco espresso dalle squadre non sempre mi è piaciuto.

Negli Esordienti B in queste ultime partite, sia con la Bellaria che con il Cascina, la prestanza fisica degli avversari ha avuto la meglio sul maggiore tasso tecnico espresso dai nostri ragazzi. Devo dire che, un anno in meno si fa sentire, soprattutto quando affrontiamo squadre organizzate e che impostano la partita sotto l’aspetto agonistico; il nostro compito però è quello di preparare la squadra per l’anno prossimo quando affronterà il campionato professionistico senza soffermarci troppo sui risultati anche se fanno sempre piacere e aiutano nella crescita.

Venendo alla partita con il Cascina, siamo andati benino nel primo tempo e siamo stati puniti da un calcio di punizione battuto magistralmente.

Nel secondo tempo, si deve tenere conto che noi con tutte e tre le squadre andiamo sempre con 18 giocatori di cui tutti devono giocare almeno un tempo, non siamo andati bene, c’è stata molta confusione anche se abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare.

Nel terzo tempo siamo andati molto bene, abbiamo creato numerose occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare il netto predominio sugli avversari. Forse un risultato di parità poteva essere più giusto anche se il Cascina ha colpito un palo e due traverse. Devo fare i complimenti al portiere Matteucci, autore di pregevoli interventi, che ha dovuto giocare tutti e tre i tempi in quanto Maccheroni è ancora infortunato.

Convocati: Altini, Arcidiacono, Bacciardi,Capasso, Carlesso, Cristofani, Gracci, Hoti, Lo Piccolo, Maffei, Matteucci, Mecacci, Parducci, Piazzalunga, Praticò, Ragusa, Scotto.

I Pulcini 2008 vincendo per 12 – 0, con la Freccia Azzurra 2007, si mantengono al comando della classifica ancora imbattuti a punteggio pieno.

Nella partita con la Freccia Azzurra non mi sono piaciuti molto i ragazzi, hanno disputato una partita confusionaria, poche volte hanno giocato da squadra con palla a terra, mettendo in mostra solo buone individualità. La partita in se stessa dice poco, visto il risultato, ma il lavoro da fare è ancora molto, soprattutto sotto il profilo tecnico, dove siamo ancora indietro. La cosa piacevole di questa squadra, per il momento, aldilà dei risultati eclatanti, è la compattezza e l’amicizia che esiste nel gruppo dove tutti sono pronti ad aiutare il compagno in difficoltà e a festeggiare insieme in caso di un goal, e questo per noi è una cosa importantissima.

I gol sono stati segnati da:

2 Di Fiandra

2 Hoxha

1 Menicucci

1 Foglia

1 Signorini S.

1 Nebbiai

1 Lenzoni

1 Didonfrancesco

2 Autoreti

Convocati: Fasulo, Lenzoni, Signorini S., Menicucci, Di Donfrancesco, Gazzarrini, Trulli, Gigli, Sala, Bertelli, Salvadori, Foglia, Di Fiandra, Benvenuti, Hoxha, Matteini, Nebbiai.

Esordienti under 13 Professionisti hanno vinto per 4 – 1 ad Arezzo e si mantengono al comando della classifica Fair Play davanti alla Fiorentina che sarà il nostro prossimo avversario. La partita con l’Arezzo non è mai stata in discussione, la nostra squadra ha messo in mostra una evidente superiorità, andando a segno 4 volte con reti di buona fattura.

La squadra si è mossa bene, sicura in difesa, anche se priva dell’infortunato Lucchesi, il centrocampo ha manovrato con buone trame e gli attaccanti si sono mossi molto bene e sono stati incisivi per tutto l’arco della partita. Devo dire che la squadra sta crescendo e sta trovando una propria fisionomia disputando anche un buon calcio.

I goal sono stati segnati da:

1 Riccomi

1 Vitillo

1 Ripellino

1 Desideri

Convocati: Bicchierini, Braccini, Campera, Capitoni, Castelli, Cei, Desideri, Fallacara, Fiumalbi, Mammarella, Morisi, Riccomi, Ripellino, Rossini, Vitillo, Zanatta, Ghimenti, Cardini

L’articolo Il DS della scuola calcio, Marco Saviozzi, fa il resoconto sulle partite del weekend proviene da U.S. Citta di Pontedera.